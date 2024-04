Marché artisanal à Chéry-les-Pouilly Chéry-lès-Pouilly, dimanche 14 avril 2024.

Photophores en pierre, céramiques, bijoux, filage au rouet, objets en bois divers, confection d’accessoires en tissu, porcelaine peinte, papier parchemin, savons, quilling (papier tourné), sans oublier l’affûteur axonais et la bière du Houblon Gourmand, ce sont près de 15 artisans qui seront présents à cette 7e édition !

Et en parallèle, pendant les deux jours, vous pourrez découvrir une exposition des œuvres en céramique de Maud Rocoulet dans l’église et l’ensemble des productions céramiques réalisées par les enfants de la maternelle et des adultes avec Maud lors de séances de création fin 2023.

RV dans la salle des fêtes et l’église de la commune samedi et dimanche de 10h à 18h ! 00 0 .

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Rue de Crécy

Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France livremonami@yahoo.fr

