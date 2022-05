Marché artisanal à Ambleny Ambleny Ambleny Catégories d’évènement: Aisne

Ambleny

Marché artisanal à Ambleny Ambleny, 12 juin 2022, Ambleny. Marché artisanal à Ambleny Ambleny

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 12:30:00

Ambleny Aisne Ambleny Producteurs et artisans locaux vous attendent pour le marché artisanal qui se déroulera à Ambleny.

Ouverture de 9h à 12h30.

Renseignement: 03 23 74 20 19 ou ambleny.mairie@orange.fr Producteurs et artisans locaux vous attendent pour le marché artisanal qui se déroulera à Ambleny.

Ouverture de 9h à 12h30.

Renseignement: 03 23 74 20 19 ou ambleny.mairie@orange.fr ambleny.mairie@orange.fr +33 3 23 74 20 19 Producteurs et artisans locaux vous attendent pour le marché artisanal qui se déroulera à Ambleny.

Ouverture de 9h à 12h30.

Renseignement: 03 23 74 20 19 ou ambleny.mairie@orange.fr pixabay

Ambleny

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ambleny Autres Lieu Ambleny Adresse Ville Ambleny lieuville Ambleny Departement Aisne

Ambleny Ambleny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambleny/

Marché artisanal à Ambleny Ambleny 2022-06-12 was last modified: by Marché artisanal à Ambleny Ambleny Ambleny 12 juin 2022 Aisne Ambleny

Ambleny Aisne