Viols-le-Fort Viols-le-Fort Hérault, Viols-le-Fort MARCHE ARTISAN ET PUCES D’ATELIERS DE MIDI32 Viols-le-Fort Viols-le-Fort Catégories d’évènement: Hérault

Viols-le-Fort

MARCHE ARTISAN ET PUCES D’ATELIERS DE MIDI32 Viols-le-Fort, 2 octobre 2021, Viols-le-Fort. MARCHE ARTISAN ET PUCES D’ATELIERS DE MIDI32 2021-10-02 – 2021-10-02

Viols-le-Fort Hérault Viols-le-Fort L’atelier boutique Midi 32 de Viols-le-Fort organise Samedi 02 octobre 2021 de 9h00 à 18h30 : – un Marché Artisans & Producteurs en matinée : vous pourrez rencontrer chaque univers et parcours ce lieu magique où chacun expose son travail tout au long de l’année. – Les Puces d’Ateliers tout au long de la journée : articles de couture et loisirs créatifs et création à petits prix. Vous avez du matériel dont vous ne vous servez plus ? Rejoignez nous ! Emplacement à 5€. Programme susceptible de changer.

Application des règles sanitaires en vigueur. Samedi 02 octobre 2021 de 9h00 à 18h30

Devant l’atelier boutique Midi 32 de Viols-le-Fort

Marché et Puces pour découvrir l’univers et acquérir tout le matériel nécessaire à l’art créatif ! atelierboutiquemidi32@gmail.com +33 6 87 04 94 05 L’atelier boutique Midi 32 de Viols-le-Fort organise Samedi 02 octobre 2021 de 9h00 à 18h30 : – un Marché Artisans & Producteurs en matinée : vous pourrez rencontrer chaque univers et parcours ce lieu magique où chacun expose son travail tout au long de l’année. – Les Puces d’Ateliers tout au long de la journée : articles de couture et loisirs créatifs et création à petits prix. Vous avez du matériel dont vous ne vous servez plus ? Rejoignez nous ! Emplacement à 5€. Programme susceptible de changer.

Application des règles sanitaires en vigueur. ATELIER BOUTIQUE MIDI 32 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Viols-le-Fort Autres Lieu Viols-le-Fort Adresse Ville Viols-le-Fort lieuville 43.74258#3.70228