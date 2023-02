Marché Artisan en Herbe À l’orangerie du Château, 15 avril 2023, Thouars .

Marché Artisan en Herbe

2023-04-15 – 2023-04-15

EUR L’association Terra Botanica organise tous les deux ans un marché aux plantes aromatiques, culinaires et médicinales et de décoration de jardin. Cette manifestation vous propose de partir à la rencontre de plus de 40 producteurs et artisans confirmés dans le domaine du jardinage (plants, décoration, poterie, vannerie, produits dérivés…). Diverses animations seront proposées pour les petits et les grands tout au long de la journée.

Association Terra Botanica

