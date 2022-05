MARCHE ARTISAN DE MIDI32 Viols-le-Fort Viols-le-Fort Catégories d’évènement: Hérault

Viols-le-Fort Hérault Viols-le-Fort Tous les premiers samedis du mois de 9h00 à 13h00 Installés devant l’atelier boutique Midi 32 de Viols-le-Fort, vous pourrez rencontrer chaque univers et parcours ce lieu magique où chacun expose son travail tout au long de l’année. Tous les premiers samedis du mois de 9h00 à 13h00

Tous les premiers samedis du mois de 9h00 à 13h00

Installés devant l'atelier boutique Midi 32 de Viols-le-Fort, vous pourrez rencontrer chaque univers et parcours ce lieu magique où chacun expose son travail tout au long de l'année.

atelierboutiquemidi32@gmail.com +33 6 87 04 94 05

