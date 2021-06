Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes, Lit-et-Mixe Marche aquatique Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Marche aquatique Lit-et-Mixe, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lit-et-Mixe. Marche aquatique 2021-07-23 20:30:00 – 2021-07-23 21:30:00

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe EUR 15 Venez goûter aux bienfaits de la marche aquatique dans l’océan. Cocktail revitalisant garanti.

Tarif : 15 € (avec prêt de l’équipement complet).

