Marche aquatique lacustre à Parentis en Born
Parentis-en-Born
2022-07-03
EUR 4

Marche, mouvements, jeux dans l'eau à un niveau compris entre la taille et les aisselles maximum. Programme d'environ 1 heure. Inscription obligatoire. Chaussons en néoprène ou vieilles baskets obligatoires.

Randonnneurs des Sables
Port de Piaou Plage du Piaou

