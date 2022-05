Marche aquatique côtière à Veulettes-sur-Mer, 21 juillet 2022, .

Marche aquatique côtière à Veulettes-sur-Mer

2022-07-21 10:30:00 – 2022-07-21 12:00:00

Une balade en marche aquatique côtière, c’est la promesse de prendre un bon bol d’air marin et de découvrir les richesses du littoral sous un nouveau jour ! Au départ de Veulettes-sur-Mer, vous vous élancerez à marée basse en compagnie de Stéphanie pour un moment de communion avec la mer, entre marche et aquagym. Votre guide, maître nageuse sauveteuse, vous fera apprécier les bienfaits de cette discipline pas comme les autres et partagera avec vous ses connaissances sur l’environnement !

A partir de 16 ans.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Tarif : 8 € la séance / 90 € abonnement annuel

Une balade en marche aquatique côtière, c’est la promesse de prendre un bon bol d’air marin et de découvrir les richesses du littoral sous un nouveau jour ! Au départ de Veulettes-sur-Mer, vous vous élancerez à marée basse en compagnie de Stéphanie…

Une balade en marche aquatique côtière, c’est la promesse de prendre un bon bol d’air marin et de découvrir les richesses du littoral sous un nouveau jour ! Au départ de Veulettes-sur-Mer, vous vous élancerez à marée basse en compagnie de Stéphanie pour un moment de communion avec la mer, entre marche et aquagym. Votre guide, maître nageuse sauveteuse, vous fera apprécier les bienfaits de cette discipline pas comme les autres et partagera avec vous ses connaissances sur l’environnement !

A partir de 16 ans.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Tarif : 8 € la séance / 90 € abonnement annuel

dernière mise à jour : 2022-04-01 par