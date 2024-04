MARCHE AQUATIQUE A BENODET : Les trésors méconnus pour votre santé ! route du letty à Bénodet Bénodet, mercredi 10 avril 2024.

MARCHE AQUATIQUE A BENODET : Les trésors méconnus pour votre santé ! route du letty à Bénodet Bénodet 10 avril – 26 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-10 18:30

Fin : 2024-06-26 19:30

Marche aquatique avec Miss Aqua Planet à Bénodet, qu’est ce que c’est ? 10 avril – 26 juin 1

La marche aquatique, souvent appelée longe-côte, est bien plus qu’une simple promenade au bord de la mer. En plus de l’effet revigorant de l’air marin, cette activité apporte une série de bienfaits pour la santé qui sont parfois méconnus. Découvrons ensemble les avantages insoupçonnés de cette pratique aquatique, y compris son impact positif sur le cœur.

Lire aussi : Comment s’inscrire ?

Lire aussi : Lien pour créer son compte

Trésors 1 : Travail complet du corps

La marche aquatique n’est pas une simple marche, c’est une immersion dans l’eau entre le nombril et sous la poitrine. Cette résistance naturelle de l’eau entraîne tous les groupes musculaires, du haut du corps jusqu’aux jambes. Les bras travaillent activement lors des mouvements dans l’eau, ce qui renforce les épaules, les bras et le dos. Les jambes, quant à elles, sont sollicitées de manière dynamique, favorisant le renforcement musculaire global.

Lire aussi : 7 bonnes raisons de pratiquer la marche aquatique

Trésors 2 : Amélioration de la circulation sanguine

La pression de l’eau associée à l’effet massant des vagues contribue à améliorer la circulation sanguine. Cette stimulation hydrique favorise le retour veineux, réduisant ainsi le risque de problèmes circulatoires. Pour ceux qui souffrent de jambes lourdes ou de problèmes veineux, la marche aquatique peut être une activité particulièrement bénéfique.

Trésors 3 : Stimulation de la respiration

La résistance de l’eau nécessite une augmentation de l’effort respiratoire, ce qui renforce les muscles respiratoires et améliore la capacité pulmonaire. Cette stimulation accrue de la respiration favorise également une meilleure oxygénation du corps, apportant ainsi un regain d’énergie et de vitalité.

Trésors 4 : Apaisement du stress et amélioration du bien-être psychologique

L’association de l’élément aquatique et de l’activité physique crée un environnement propice à la détente mentale. Le bruit des vagues, la sensation de l’eau autour de soi et la libération d’endorphines pendant l’exercice contribuent à réduire le stress, à améliorer l’humeur et à favoriser le bien-être psychologique.

Trésors 5 : Bienfaits pour le cœur

La marche aquatique favorise la santé cardiovasculaire en augmentant l’effort physique. Elle contribue à renforcer le muscle cardiaque, à réguler la pression artérielle et à améliorer la circulation sanguine, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires.

Trésors 6 : Travail d’équilibre et coordination

La marche dans l’eau nécessite un ajustement constant de l’équilibre en raison de la résistance de l’eau. Cela renforce les muscles stabilisateurs et améliore la coordination motrice. Une amélioration de l’équilibre est bénéfique pour la prévention des chutes, surtout chez les personnes âgées.

Lire aussi : Comment s’inscrire ?

Lire aussi : Lien pour créer son compte

CONCLUSION

Plongez dans le bien-être avec la marche aquatique ! Cette expérience holistique combine les bienfaits de la mer, de l’activité physique et de la nature, y compris des avantages méconnus qui contribueront à améliorer votre santé physique et mentale. Alors, mettez vos chaussures aquatiques, plongez dans l’eau et profitez de cette marche revigorante le long de la côte avec Miss Aqua Planet à Bénodet !

route du letty à Bénodet route du letty Bénodet 29950 Finistère