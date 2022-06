Marche aquatique, 1 juillet 2022, .

Marche aquatique

2022-07-01 – 2022-08-31

Séance ludique et sportive en mer adaptée à chacun. Du cardio et du renforcement musculaire, périnée et sangle abdominales pour se faire du bien en toute convivialité. Prêt de combinaisons

15€ la séance unique, 90€ la carte de 10 séances avec son matériel et 120€ avec prêt de matériel.

Séance ludique et sportive en mer adaptée à chacun. Du cardio et du renforcement musculaire, périnée et sangle abdominales pour se faire du bien en toute convivialité. Prêt de combinaisons

15€ la séance unique, 90€ la carte de 10 séances avec son matériel et 120€ avec prêt de matériel.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par