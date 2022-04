MARCHE APÉRITIVE Legé Legé Catégories d’évènement: Legé

Loire-Atlantique

MARCHE APÉRITIVE Legé, 14 mai 2022, Legé. MARCHE APÉRITIVE Legé

2022-05-14 – 2022-05-14

Legé Loire-Atlantique Legé EUR Venez profiter de la campagne Legénne en alliant plaisir et gourmandise sur nos deux circuits de 6 et 12 km. C’est une marche familiale. Apéritif servi avec les produits locaux : charcuterie, pain, légumes. Marche apéritive ouverte à tous : marcheur, cycliste, coureur et équestre. +33 6 81 30 38 68 https://www.loire-atlantique.fr/44/marche-aperitive/INFOLOC-7494662?dateIndex=0 Venez profiter de la campagne Legénne en alliant plaisir et gourmandise sur nos deux circuits de 6 et 12 km. C’est une marche familiale. Apéritif servi avec les produits locaux : charcuterie, pain, légumes. Legé

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Legé, Loire-Atlantique Autres Lieu Legé Adresse Ville Legé lieuville Legé Departement Loire-Atlantique

Legé Legé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege/

MARCHE APÉRITIVE Legé 2022-05-14 was last modified: by MARCHE APÉRITIVE Legé Legé 14 mai 2022 Legé Loire-Atlantique

Legé Loire-Atlantique