Saint-Laurent-sur-Othain Meuse Saint-Laurent-sur-Othain Et si on fêtait l’été en beauté? Le temps de weekend, nous vous invitons pour deux temps forts le long de l’Othain et au bord du Caillou Saint-Martin. SAMEDI 25 JUIN – A PARTIR DE 17H : Marche apéritive. 10km à faire à pied avec un ravitaillement à mi-chemin.

Soirée festive au retour vers le point de départ : bal, retraite au flambeaux et feu d’artifice. DIMANCHE 26 JUIN – A PARTIR DE 9h : Marché du Terroir + marche familiale depuis Sorbey, avec la présence du Chevalier St-Martin.

Rando équestre, départs à 10h depuis Saint-Laurent sur Othain.

Repas du midi : jambon à la broche + animation musicale : Country. A partir de 12h à Saint-Laurent. tourisme@damvillers-spincourt.fr +33 3 29 85 56 26 https://www.portesdeverdun.com/ Saint-Laurent-sur-Othain

