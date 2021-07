Wasselonne Wasselonne 67310, Wasselonne Marché annuel Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: 67310

Wasselonne

Marché annuel Wasselonne, 29 août 2021-29 août 2021, Wasselonne. Marché annuel 2021-08-29 08:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Wasselonne 67310 Vente sur les trottoirs (braderie, produits des terroirs,…), promotions dans les magasins, exposition d’automobiles de 2 garages wasselonnais. Grande vente à la vestiboutique de la Croix Rouge (Rue de Cosswiller). +33 3 88 59 12 00 Vente sur les trottoirs (braderie, produits des terroirs,…), promotions dans les magasins, exposition d’automobiles de 2 garages wasselonnais. Grande vente à la vestiboutique de la Croix Rouge (Rue de Cosswiller). dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 67310, Wasselonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Wasselonne Adresse Ville Wasselonne lieuville 48.63741#7.44629