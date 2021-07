Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Marché annuel Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Marché annuel Obernai, 19 août 2021-19 août 2021, Obernai. Marché annuel 2021-08-19 08:00:00 – 2021-08-19 18:00:00

Obernai Bas-Rhin Venez découvrir le grand marché qui a lieu une fois par an dans les rues de la ville d’Obernai : vêtements, bijoux, gadgets, produits locaux …. L’animation est dans les rues mais aussi dans les commerces qui vous ouvrent leurs portes et vous permettent de faire de bonnes affaires ! Le port du masque est recommandé. Les bonnes affaires se font dans les rues de la ville et dans les commerces qui vous ouvrent leurs portes : vêtements, bijoux, produits locaux, gadgets …. Venez découvrir le grand marché qui a lieu une fois par an dans les rues de la ville d’Obernai : vêtements, bijoux, gadgets, produits locaux …. L’animation est dans les rues mais aussi dans les commerces qui vous ouvrent leurs portes et vous permettent de faire de bonnes affaires ! Le port du masque est recommandé. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Étiquettes évènement : Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville 48.4622#7.48224