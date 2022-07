Marché animé Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Marché animé Lignières, 11 juillet 2022

Place Roger Salengro Lignières Cher

2022-07-11 10:00:00 – 2022-07-11 12:30:00

Cher Lignières Commençons la semaine en bonne humeur avec ce marché hebdomadaire qui sera animé : nouveaux commerçants, artisan, animation musicale, balade attelée et en âne bâté toute la matinée. +33 2 48 60 00 18 R.MELIN

