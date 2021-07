Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Marché animé, les mercredis de juillet et août Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Marché animé, les mercredis de juillet et août Saint-Hilaire-du-Harcouët, 4 août 2021-4 août 2021, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Marché animé, les mercredis de juillet et août 2021-08-04 – 2021-08-04

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Expositions et démonstrations d’artisanat local: instruments de musique en bois, cannage de chaise, patchwork. Animation musicale avec un groupe Jazz La Crème anglaise place du Bassin, autour de l’Office de Tourisme Expositions et démonstrations d’artisanat local: instruments de musique en bois, cannage de chaise, patchwork. Animation musicale avec un groupe Jazz La Crème anglaise place du Bassin, autour de l’Office de Tourisme Expositions et démonstrations d’artisanat local: instruments de musique en bois, cannage de chaise, patchwork. Animation musicale avec un groupe Jazz La Crème anglaise place du Bassin, autour de l’Office de Tourisme dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Hilaire-du-Harcouët Adresse Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët lieuville 48.57401#-1.04811