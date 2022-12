Marché animé Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église Catégorie d’évènement: Laissac-Sévérac l'Église

Marché animé Laissac-Sévérac l’Église, 20 décembre 2022, Laissac-Sévérac l'Église . Marché animé Laissac-Sévérac l’Église

2022-12-20 – 2022-12-20 Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 27 Place Roland Saules LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Marché animé, vin chaud. mairie-de-laissac@wanadoo.fr +33 5 65 69 60 45 http://www.laissac-severacleglise.fr/ Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Laissac-Sévérac l’Église

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégorie d’évènement: Laissac-Sévérac l'Église Autres Lieu Laissac-Sévérac l'Église Adresse Ville Laissac-Sévérac l'Église lieuville Laissac-Sévérac l'Église

Marché animé Laissac-Sévérac l’Église 2022-12-20 was last modified: by Marché animé Laissac-Sévérac l’Église Laissac-Sévérac l'Église 20 décembre 2022

Laissac-Sévérac l'Église