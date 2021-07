Marché animé Coulonges-sur-l’Autize, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Marché animé 2021-07-13 – 2021-07-13

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize

Le marché aura lieu le matin.

L’après-midi : entrée gratuite du château de la renaissance, de l’exposition estivale et du musée du charronnage et de la tonnellerie de 14h00 à 17h30.

Toute la journée :

Animation pour les enfants : structures gonflables, jeux en bois, pêche à la ligne, stand de confiserie, barbe à papa, crêpes et baptêmes de poneys.

Stand des pompiers de Coulonges sur l’Autize avec démonstrations.

Merci de respecter les gestes barrières.

Manifestation organisée par la municipalité.

+33 5 49 06 10 72

