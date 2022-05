Marché animé avec producteurs locaux Bobital Bobital Catégories d’évènement: Bobital

Côtes-d'Armor

Marché animé avec producteurs locaux Bobital, 26 août 2022, Bobital. Marché animé avec producteurs locaux Bobital

2022-08-26 16:30:00 – 2022-08-26 22:00:00

Bobital Côtes d’Armor Bobital Le collectif Bobio organise des marchés animés avec producteurs locaux, concerts, buvette et restauration collectifbobio@gmail.com Le collectif Bobio organise des marchés animés avec producteurs locaux, concerts, buvette et restauration Bobital

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bobital, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bobital Adresse Ville Bobital lieuville Bobital Departement Côtes d'Armor

Bobital Bobital Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobital/

Marché animé avec producteurs locaux Bobital 2022-08-26 was last modified: by Marché animé avec producteurs locaux Bobital Bobital 26 août 2022 Bobital Côtes-d’Armor

Bobital Côtes d'Armor