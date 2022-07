Marché animé à la Ferme du Wern Ploubezre, 2 août 2022, Ploubezre.

Marché animé à la Ferme du Wern

56 Rue Jean-Marie le Foll Ferme du Wern Ploubezre Côtes d'Armor

2022-08-02 – 2022-08-02



Ploubezre

Côtes d’Armor

Dans le cadre de la tournée artistique de ferme en ferme des Poulettes à Roulettes.

Les Poulettes à roulettes sillonnent le Trégor et s’arrêtent à la ferme pour 3 propositions originales ouvertes à tous (prix libre) :

17h30 – Surprises aériennes.

19h – Contes « les 3 éternuements ».

20h30 – Chorale.

Marché de producteurs de 16h à 19h.

Buvette et Restauration sur place

2 solutions pour la restauration

– Galettes et crèpes avec Croc’q La Crêpe

– Repas proposé par l’association Akady Komerien dans le cadre du jumelage Trégor-Nafanga au Mali (Massalé au bœuf avec riz et crudités + dessert à 12€)

ferme-wern@orange.com +33 6 32 21 93 65

