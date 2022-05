Marché animé

Marché animé, 22 août 2022, . Marché animé

2022-08-22 – 2022-08-22 Chaque lundi matin d’été, le marché s’anime !

Musique et spectacles de rue, musiciens traditionnels, initiation aux danses bretonnes, balades à poney, visite de l’Atelier de la Forge et du Charronnage, artisans d’art, produits du terroir… Programme du 22 Aout :

Les sonneurs Jean-Yves et Gabin Lozac’h

Angus Le Troll

La fée sorcière Lidwuina et spectacle le sirop de la vipère par la compagnie du violon ailé

dernière mise à jour : 2022-05-10

