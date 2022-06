Marché animé

2022-08-15 – 2022-08-15 Chaque lundi matin d’été, le marché s’anime !

Musique et spectacles de rue, musiciens traditionnels, initiation aux danses bretonnes, balades à poney, visite de l’Atelier de la Forge et du Charronnage, artisans d’art, produits du terroir… Programme du 15 Août :

Sonneurs

Les bêtes curieuses : jazz, choro, musique bulgare, musette, bluegrass, klezmer, tarentelle

Trio Lirzhin, chants traditionnels bretons

Sculpture sur ballons par Festimix

guerlesquin@tourisme-morlaix.bzh https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/profiter/agenda/

