2022-07-18 – 2022-07-18 Chaque lundi matin d’été, le marché s’anime !

Musique et spectacles de rue, musiciens traditionnels, initiation aux danses bretonnes, balades à poney, visite de l’Atelier de la Forge et du Charronnage, artisans d’art, produits du terroir… Programme :

Les sonneurs Gwénola Larivain et Youenn Péron

Hefted : musique traditionnelle irlandaise

Jeux en bois

Sculptures sur ballons par Festimix

Spectacle pour enfants “Drôles d’animaux”

