Marché animé

Marché animé, 4 juillet 2022, . Marché animé

2022-07-04 10:00:00 – 2022-07-04 12:30:00 Chaque lundi matin d’été, le marché s’anime !

Musique et spectacles de rue, musiciens traditionnels, visite de l’Atelier de la Forge et du Charronnage, artisans d’art, produits du terroir… Programme :

Les sonneurs, Gwénola Larivain et Raoul

