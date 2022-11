MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS Béziers, 4 février 2022, Béziers. MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS

Place du 14 Juillet Béziers Hérault

2022-02-04 07:00:00 – 2022-02-04 13:00:00 Béziers

Hérault Tous les vendredis, retrouvez le marché alimentaire de Béziers à quelques pas du centre-ville.

Des étals remplis de bons produits du terroirs pour vous préparer des repas qui raviront vos papilles. Tous les vendredis, retrouvez le marché alimentaire de Béziers à quelques pas du centre-ville.

Des étals remplis de bons produits du terroirs pour vous préparer des repas qui raviront vos papilles. Béziers

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Place du 14 Juillet Béziers Hérault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS Béziers 2022-02-04 was last modified: by MARCHE ALIMENTAIRE – BEZIERS Béziers Béziers 4 février 2022 Béziers Hrault Place du 14 Juillet Béziers Hrault

Béziers Hérault