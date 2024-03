Marché africain Place des Etats-Généraux Lambesc, samedi 4 mai 2024.

Marché africain Place des Etats-Généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Ce rendez-vous biannuel offre l’occasion de s’immerger dans la culture ouest africaine et de découvrir une multitude d’objets d’art et d’artisanat, sélectionnés par les membres de l’association lors de leurs séjours au Burkina Fasso.

Ces articles ont été achetés directement auprès des créateurs à un prix juste et équitable et vous sont proposés à des tarifs associatifs.

Les fonds récoltés permettront de soutenir les actions menées depuis 26 ans dans le canton de Toléha par l’association Libère Ton Génie pour l’Afrique (accès à l’eau potable, aide à la santé, à la scolarité, aux femmes avec les microcrédits), mais aussi de permettre aux artisans et artistes de poursuivre leurs activités créatrices.

Ambiance et accueil chaleureux garantis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-05 20:00:00

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ltgafrique@orange.fr

