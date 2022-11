Marché africain Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Marché africain Lambesc, 17 décembre 2022, Lambesc. Marché africain

Boulevard de la République Place des Etats-Généraux Salle des Associations Lambesc Bouches-du-Rhône Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-18 20:00:00 20:00:00

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République

Lambesc

Bouches-du-Rhône Une exposition-vente de bronzes, bois, peintures, instruments de musique, jouets, cuirs, karité bio, etc… d’autres œuvres d’artistes et d’artisans du Burkina Faso achetés à un prix équitable par les membres du CA qui vont suivre les actions de LTGA auprès des populations des villages d’un canton coutumier du Burkina Faso. Vous pourrez trouver des cadeaux originaux, et, par vos achats, soutenir les artisans burkinabés et les actions de l’association Libère Ton Génie pour l’Afrique (LTGA). ltgafrique@orange.fr +33 6 67 04 09 64 http://samaudio.info/wp/wordpress/ Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Salle des Associations Adresse Lambesc Bouches-du-Rhône Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Ville Lambesc lieuville Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Salle des Associations Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Marché africain Lambesc 2022-12-17 was last modified: by Marché africain Lambesc Lambesc Salle des Associations 17 décembre 2022 Bouches-du-Rhne Boulevard de la République Place des Etats-Généraux Salle des Associations Lambesc Bouches-du-Rhne Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône