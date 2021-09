Bois-Guilbert Bois-Guilbert Bois-Guilbert, Seine-Maritime Marche Afghane Bois-Guilbert Bois-Guilbert Catégories d’évènement: Bois-Guilbert

Bois-Guilbert Seine-Maritime

Marche Afghane
11 septembre 2021, 09:30:00 – 17:00:00

Venez profiter d'un week-end ressourçant d'initiation à la marche afghane dans la campagne normande. Randonnée paisible dans le jardin des sculptures de Bois-Guilbert, au cours de laquelle nous vous transmettrons les grands principes de la Marche Afghane. Ce week-end aura lieu sous réserve de 5 participants minimum (Un acompte de 50 euros est demandé et sera remboursé en cas d'annulation.)

+33 6 18 28 77 44
http://www.dewilliencourt.fr/

