Marche Afghane autour du lac d'Hostens Hostens, 19 novembre 2021

Route d'Arcachon Domaine départemental d'Hostens Hostens

2021-11-19 – 2022-01-06

Hostens Gironde Hostens

Tour du Lac du Petit Bernadas.

Venez marcher au rythme de vos pas, en pleine conscience de votre respiration .

Offrez-vous cette pause, venez apaiser votre corps et votre esprit.

RDV tous les mercredis matin sauf en Juillet et Août.

En Juillet et Août, je propose une marche découverte en conscience : marche Afghane ET découverte Sylvothérapie.

+33 6 27 22 36 42

Mme Moreaux

Route d’Arcachon Domaine départemental d’Hostens Hostens

