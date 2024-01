Marche Accompagnée LAFITOLE Lafitole, dimanche 4 février 2024.

Marche Accompagnée LAFITOLE Lafitole Hautes-Pyrénées

L’association la Ronde Lafitolaise vous invite chaque premier dimanche du mois à participer à une randonnée.

Guidés par le désir d’explorer et de découvrir, un groupe de lafitolais se lance tous les 1ers dimanches du mois à l’assaut des sentiers terreux ou goudronnés de la nature bigourdane.

Au fil de la marche, la randonnée devient bien plus qu’une simple exploration physique, leurs conversations deviennent comme des ruisseaux qui coulent librement, portant avec eux des éclats de rire et des échanges profonds.

Les enfants mineurs non accompagnés ne peuvent pas participer.

Ouvert à tous.

LAFITOLE Complexe sportif

Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

Début : 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04



