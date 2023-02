Marché à Vers Vers Saint Géry-Vers Catégories d’Évènement: Lot

Marché à Vers Vers, 26 mai 2022, Saint Géry-Vers . Marché à Vers Place du communal Vers Saint Géry-Vers Lot Vers Place du communal

2022-05-26 17:00:00 – 2022-05-26 19:30:00

Lot Certains jeudis, des animations autour d’un repas partagé avec les produits du marché sont prévues : – 26 mai : troc aux plantes et aux végétaux,

– 23 juin : fête de la Saint-Jean,

– 7 juillet : animation natura 2000,

– 21 juillet : soirée belge,

– 4 août : les Olympiades,

– 16 août : repas Lot of Saveurs,

– 18 août : animation autour des saveurs du marché,

– 22 septembre : clôture et concours de soupes. Toutes les animations pourront se terminer par un repas partagé en fonctions des directives sanitaires du moment. Petit marché de produits frais et régionaux. ©5735836745343

