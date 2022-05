Marché à thème de Fère en Tardenois

Marché à thème de Fère en Tardenois, 17 décembre 2022, . Marché à thème de Fère en Tardenois

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17 19:00:00 Marché “La Féérie de Noël” le samedi 17 décembre de 10h00 à 19h00 (une partie dans la salle des fêtes et l’autre en extérieur) Animations, ambiance musicale et restauration sur place.

