Marché à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Laurent-d'Arce.

Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Le marché se déroule de 9h à 13h, devant la salle des fêtes. Le chaland peut y trouver les producteurs et commerçants locaux habituels présentant des stands de fruits et légumes, champignons, rôtisserie (poulets, ), couscous et tajines, morue, miel, vinaigre fromage et saucisson, vin, bière, huitres, couture créative, food truck 34.

+33 5 57 43 01 61

