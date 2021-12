Marché à Sainte-Anne Sainte-Anne, 1 janvier 2021, Sainte-Anne.

Marché à Sainte-Anne Sainte-Anne

2021-01-01 17:00:00 – 2021-12-31

Sainte-Anne Loir-et-Cher Sainte-Anne

Marché à Sainte-Anne. On note la présence de la Ferme de la Postière (bœuf, veau, volaille, charcuterie), O’Four O’Moulin (pains tradition et pains spéciaux bio cuits au feu de bois), l’Estafette (pizzas – les semaines impaires), M. Elouardi (fruits et légumes) et le miel saintannois (une semaine sur deux).

Venez faire vivre les petits commerces !

+33 2 54 77 23 02

Sainte-Anne

dernière mise à jour : 2021-12-14 par