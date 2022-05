Marché à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie, 6 juillet 2022, Saint-Cirq-Lapopie.

Marché à Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie

2022-07-06 16:00:00 – 2022-07-06 20:00:00

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Petit marché, environ 5 exposants.

Vous y trouverez:

Les légumes de Caroline Talou, Aujols (commande possible de panier à Caroline Talou au 06 20 36 57 40),

Les melons de José Clavel, Cremps,

Le vin des Coteaux du Quercy et la bière bio du Domaine de Merchien, Belfort du Quercy,

Des conserves de canard gras, Pierre Dufour, Saint Cirq Lapopie,

Sur commande, du fromage et des yaourt de brebis de la ferme des Gariottes (contacter Pierre Dufour au 06 74 19 26 02)

Ce marché typique propose des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Producteurs fermiers et artisans réservent un accueil chaleureux aux visiteurs au cœur du village, offrant un décor animé, tout en odeurs, couleurs et ambiance du sud-ouest.

Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

+33 5 65 31 24 14

© Emilie CANCES

Saint-Cirq-Lapopie

dernière mise à jour : 2022-05-12 par