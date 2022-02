Marché à Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Marché à Saint-Céré Saint-Céré, 3 janvier 2021, Saint-Céré. Marché à Saint-Céré Sous la halle Place Jean Jaurès et place de la République Saint-Céré

2021-01-03 08:00:00 – 2021-01-03 13:30:00 Sous la halle Place Jean Jaurès et place de la République

Saint-Céré Lot Saint-Céré Au programme de votre week-end à Saint-Céré : grasse mat’, café en terrasse et marché…

Des fruits et légumes frais de saison, de l’huile de noix, du Rocamadour, produits du terroir, tel est le programme de ce marché, sous le regard bienveillant des tours de Saint-Laurent. +33 5 65 10 01 10 ©Saint-Céré

Sous la halle Place Jean Jaurès et place de la République Saint-Céré

dernière mise à jour : 2021-12-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Sous la halle Place Jean Jaurès et place de la République Ville Saint-Céré lieuville Sous la halle Place Jean Jaurès et place de la République Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Marché à Saint-Céré Saint-Céré 2021-01-03 was last modified: by Marché à Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré 3 janvier 2021 Lot Saint-Céré

Saint-Céré Lot