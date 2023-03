Marché à POUGUES LES EAUX Pougues-les-Eaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Nièvre Le marché à POUGUES LES EAUX vous accueille tous les jeudis matin de 9h à 12h.

Sur place, retrouvez de bons produits comme du fromage, du miel, de la charcuterie mais aussi un maraîcher (fruits et légumes de saison).

+33 3 86 90 96 00 https://www.ville-pouguesleseaux.fr/marche-hebdomadaire-pougues-58_fr.html

