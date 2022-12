Marché à Nueil-Les-Aubiers Nueil-les-Aubiers, 31 décembre 2021, Nueil-les-Aubiers .

Marché à Nueil-Les-Aubiers

Place Pierre Garnier Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

2021-12-31 – 2022-01-07

Nueil-les-Aubiers

Deux-Sèvres

5 à 6 commerçants et producteurs présents tous les vendredis, une fraîcheur et une qualité toujours appréciables des étals.

Producteurs présents :

BOURGAULT Nicolas : poissonnier à Maulévrier.

Vergers du Tilleuls : BONNIN Stéphanie de Saint-Maurice La Fougereuse – Pommes, jus (une semaine sur deux).

Le Panier Des Gourmands : Gosselin Vincent de Nueil-Les-Aubiers – Rôtisserie, charcuterie, traiteur.

Les Jardins de Magé : GABORIT Pascal – Fleuriste

BRAULT Sylvie : fruits et légumes

5 à 6 commerçants et producteurs présents tous les vendredis, une fraîcheur et une qualité toujours appréciables des étals.

Producteurs présents :

BOURGAULT Nicolas : poissonnier à Maulévrier.

Vergers du Tilleuls : BONNIN Stéphanie de Saint-Maurice La Fougereuse – Pommes, jus (une semaine sur deux).

Le Panier Des Gourmands : Gosselin Vincent de Nueil-Les-Aubiers – Rôtisserie, charcuterie, traiteur.

Les Jardins de Magé : GABORIT Pascal – Fleuriste

BRAULT Sylvie : fruits et légumes

Ville de Nueil-les-Aubiers

Nueil-les-Aubiers

dernière mise à jour : 2021-12-29 par