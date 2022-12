Marché à Mondoubleau Mondoubleau Mondoubleau Mondoubleau Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2022-01-01 08:00:00 – 2022-12-31 12:30:00

Marché à Mondoubleau. Les producteurs vous attendent au marché de Mondoubleau ! Présence de : Omer Akdag : fruits et légumes, Mme Hervet : charcuterie, Mme Huard : fromages, Mme Desiles : volailles prêtes à cuire et légumes, les fleurs de Sab, Norbert Piegu : confection et occasionnellement (volailles vivantes, huîtres selon la saison, matelas…)

