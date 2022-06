MARCHÉ À L’ANCIENNE À SEISSAN Seissan Seissan Catégories d’évènement: 32260

village Seissan 32260 Seissan 30° édition de Lou Marcat de Beth Temps A.

Marché de l’ancien temps en costume d’époque.

Brocante, vide-grenier, vieux métiers, artisans d’art, four à pain, gâteaux au fer, burgader,exposition photos, écriture à la plume,expo photo, jeux avec la ludothèque, manèges enfant, jeux de quilles et rampeau, ferme animalière, voitures et tracteurs anciens…

12h : repas traditionnels et repas le soir au théâtre de verdure Collection Tourisme Gers/OT Val de Gers

