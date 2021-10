Trois-Rivières Four à Poterie Coquille-Fidelin Trois Rivieres Marche “A la Racine du Mont des Chapées” et arrivée au four à poterie Coquille Fidelin Four à Poterie Coquille-Fidelin Trois-Rivières Catégorie d’évènement: Trois Rivieres

Four à Poterie Coquille-Fidelin, le dimanche 17 octobre à 06:30

Marche “A la Racine du Mont des Chappées” Départ 6h30 devant l’épicerie **SAINTE-LUCE** à **Montchappé.** Arrivée prévue au four à Poterie Coquille Fidelin débarcadère de Grand’Anse vers 11h30**.** Le four Coquille-Fidelin a fonctionné à partir de la seconde moitié du 18e siècle jusqu’en 1821. Il appartient à la tradition arabe, four de type vertical. Ce type de four est alors largement employé dans toute l’europe. Il est le seul de Guadeloupe a avoire conservé intact sa voûte de brique réfractaire malgré les transformation successives de l’habitation sucrières au début du 19e siècle puis en distillerie au début du 20e siècle.

Entrée libre

2021-10-17T06:30:00 2021-10-17T11:30:00

