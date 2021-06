Tréglonou Tréglonou Finistère, Tréglonou Marché à la ferme Tréglonou Tréglonou Catégories d’évènement: Finistère

Tréglonou

Marché à la ferme Tréglonou, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Tréglonou. Marché à la ferme 2021-07-06 16:30:00 – 2021-08-31 19:30:00

Retrouvez chaque mardi de l'été de nombreux producteurs du réseau « Bienvenue à la ferme » et « Artisans du Finistère » qui vous proposeront de nombreux produits locaux en tout genre…Ils seront également vous conseillez quant à l'utilisation ou la dégustation de ces produits dans vos repas d'été.. +33 2 98 04 01 20 http://www.manoir-trouzilit.com/ dernière mise à jour : 2021-06-19

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Tréglonou Étiquettes évènement : Autres Lieu Tréglonou Adresse Ville Tréglonou lieuville 48.55521#-4.55367