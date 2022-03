Marché à la ferme Saint-Rémy-du-Plain, 25 mars 2022, Saint-Rémy-du-Plain.

Marché à la ferme Le Breil Samain GAEC des Domaines Saint-Rémy-du-Plain

2022-03-25 – 2022-03-25 Le Breil Samain GAEC des Domaines

Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine Saint-Rémy-du-Plain

Le marché à la ferme du GAEC des Domaines vous propose de bons produits frais et locaux, tous les vendredis après-midi, tels que :

les produits laitiers du GAEC des Domaines (fromages, yaourts, beurre, caramel au beurre salé, raclette, …), la charcuterie traditionnelle de la ferme de la Rondaie à Tremblay, le pain naturel de Bruno à Bazouges, les œufs frais de la ferme de Tayer à Saint-Sauveur-des-Landes, les produits maraîchers de Julian et son collectif Clef de Marcillé-Raoul (grand choix de courges, haricots, choux …), les pommes et jus de pommes de Rachel du Verger des Coudreaux à Feins, les produits de la mer en vente directe d’Anne Laure à Saint-Méloir-des-Ondes, etc …

Un marché 100% local, dans un esprit convivial !

gaecdesdomaines@gmail.com

