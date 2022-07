Marché à La Ferme Saint-Pair-sur-Mer, 4 juillet 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Marché à La Ferme

115 route de Crécey Saint-Pair-sur-Mer Manche

2022-07-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-04 19:30:00 19:30:00

Saint-Pair-sur-Mer

Manche

Chaque lundi de juillet et août de 17h à 19h30, marché à la ferme de Crécey, produits 100% locaux.

Andouille et jambon, produits du canard, volailles fermières et terrines de volailles, légumes, cidre, pommeau, jus de pomme, pain bio, fromages de chèvre, fraises, miel, crêpes, produits laitiers.

Chaque lundi de juillet et août de 17h à 19h30, marché à la ferme de Crécey, produits 100% locaux.

Andouille et jambon, produits du canard, volailles fermières et terrines de volailles, légumes, cidre, pommeau, jus de pomme, pain bio, fromages de…

legrand.nicolas.50@gmail.com +33 6 31 30 39 75

Chaque lundi de juillet et août de 17h à 19h30, marché à la ferme de Crécey, produits 100% locaux.

Andouille et jambon, produits du canard, volailles fermières et terrines de volailles, légumes, cidre, pommeau, jus de pomme, pain bio, fromages de chèvre, fraises, miel, crêpes, produits laitiers.

Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-30 par