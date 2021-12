Marché à la ferme Saint-Malo, 1 juillet 2019, Saint-Malo.

Marché à la ferme Le Pré Bois Ferme du Pré Bois Saint-Malo

2019-07-01 – 2019-07-01 Le Pré Bois Ferme du Pré Bois

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Vous y rencontrerez plus de vingt producteurs locaux qui vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits fermiers et artisanaux.

C’est l’occasion idéale pour acheter tous les ingrédients d’un repas gourmand et échanger avec les producteurs du pays. Ils vous proposeront fruits rouges, légumes, ails et oignons, viande de porc, charcuterie, foie gras, escargots, volailles, viande bovine, moules, fromages de chèvre, beurre et crème, pain, galettes, craquelins, confitures, miel, crèmes glacées, sorbets, cidre, jus de pomme, et des paniers en osiers.

Tout est là pour le plaisir des gourmands.

anita.bertin@bretagne.chambagri.fr +33 2 23 48 27 73 http://bretagnealaferme.com/

Le Pré Bois Ferme du Pré Bois Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-12-19 par ADT 35 – ADMIN