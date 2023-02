Marché à la Ferme Route de la Croix Leulet Habère-Poche Office de Tourisme des Alpes du Léman Habère-Poche Catégories d’Évènement: Habère-Poche

Haute-Savoie

Marché à la Ferme Route de la Croix Leulet, 10 février 2023, Habère-Poche Office de Tourisme des Alpes du Léman Habère-Poche. Marché à la Ferme La Ferme Des Grands Champs Route de la Croix Leulet Habère-Poche Haute-Savoie Route de la Croix Leulet La Ferme Des Grands Champs

2023-02-10 16:00:00 – 2023-02-10 19:00:00

Route de la Croix Leulet La Ferme Des Grands Champs

Habère-Poche

Haute-Savoie Habère-Poche La Ferme des Grands Champs en partenariat avec la Marmite Enchantée vous donnent RDV afin de faire le plein de produits du terroir !

Légumes, fruits, œufs, jus de fruits, sirops, tisanes, pain…

Différents exposants selon la période de l’année. maeliss.pauly@gmail.com +33 6 28 78 00 92 Route de la Croix Leulet La Ferme Des Grands Champs Habère-Poche

dernière mise à jour : 2023-02-06 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

Détails Catégories d’Évènement: Habère-Poche, Haute-Savoie Autres Lieu Habère-Poche Adresse Habère-Poche Haute-Savoie Office de Tourisme des Alpes du Léman Route de la Croix Leulet La Ferme Des Grands Champs Ville Habère-Poche Office de Tourisme des Alpes du Léman Habère-Poche lieuville Route de la Croix Leulet La Ferme Des Grands Champs Habère-Poche Departement Haute-Savoie

Habère-Poche Habère-Poche Office de Tourisme des Alpes du Léman Habère-Poche Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/habere-poche-office-de-tourisme-des-alpes-du-leman-habere-poche/

Marché à la Ferme Route de la Croix Leulet 2023-02-10 was last modified: by Marché à la Ferme Route de la Croix Leulet Habère-Poche 10 février 2023 Habère-Poche, Haute-Savoie Haute-Savoie La Ferme Des Grands Champs Route de la Croix Leulet Habère-Poche Haute-Savoie Office de Tourisme des Alpes du Léman Route de la Croix Leulet Habère-Poche

Habère-Poche Office de Tourisme des Alpes du Léman Habère-Poche Haute-Savoie