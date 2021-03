Marché à la ferme, 13 mars 2021-13 mars 2021, Rom.

Marché à la ferme 2021-03-13 10:00:00 – 2021-03-13 12:30:00 La Ferme de la Pérotonnerie 6 Rue des Marronniers

Rom Deux-Sèvres Rom

A la ferme de La Pérotonnerie, marché à la ferme à Rom. Manger mieux avec des produits locaux, fermiers et artisanaux. Samedi 13 mars de 10h à 12h30.

Du producteur au consommateur : Vins du Haut Poitou-Miel et Safran- Farci Poitevin – Oeufs bio-Lentilles, Farine et Pâtes artisanales – Terrines de chèvre – Légumes de saison et plants – Pommes, Jus et Pétillant – Huiles artisanales – Terrines traditionnelles et Clochettes du Poitou- Accessoires en cuir. Pain cuit au four à bois et nos fromages de chèvre.

Accompagneront nos fromages de chèvre fermiers et le pain cuit au four à bois.

