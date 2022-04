Marché à la ferme Querrien, 10 août 2022, Querrien.

Marché à la ferme Querrien

2022-08-10 16:30:00 – 2022-08-10 20:00:00

Querrien Finistère

Des produits des producteurs locaux, des créations des artistes et artisans du coin :

Les Pouces Verts – Ferme de maraîchage biologique

> Boudig’ Laezh « La ferme aux 10 vaches » – Fromages et produits laitiers au lait de vaches biologique

> Claude Guinamant – Apiculteur

Les artisans et créateurs présents :

Le voyage de Twiga – Création de bijoux, vente de pierres naturelles et réalisation de tableaux

> Camille et ses broderies – Dessin en broderie, art textile

+ Call of coffee sera présent avec sa super remorque à café !

+33 6 22 10 94 05

Querrien

