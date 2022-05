Marché à la ferme Plaine-et-Vallées, 12 juin 2022, Plaine-et-Vallées.

Marché à la ferme Route de Oiron Grainélis Plaine-et-Vallées

2022-06-12 – 2022-06-12 Route de Oiron Grainélis

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres Plaine-et-Vallées

Grainélis vous ouvre ses portes et organise un marché à la ferme. Voici une occasion de découvrir et de savourer les produits locaux made in #Thouarsais : pâtes, farine, pois chiches…!! Retrouvez différents producteurs sur place : bœuf, champignons, bières, piment, miels, aromates, vins, légumes, lait d’ânesse, spiruline ou encore fromage.

Des animations sont également au programme dont la visite de la ferme.

Marché organisé dans le cadre du printemps à la ferme.

+33 6 07 94 92 81

Chambre d’Agriculture Nouvelle Aquitaine

