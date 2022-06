Marché à la Ferme Montacher-Villegardin Montacher-Villegardin Catégories d’évènement: Montacher-Villegardin

Yonne Montacher-Villegardin Sylvestre Bonnemain vous ouvre ses portes aux Ruchers de la Croix Blanche, pour son traditionnel marché à la ferme, regroupant de nombreux producteurs locaux. +33 3 86 97 56 04 Sylvestre Bonnemain vous ouvre ses portes aux Ruchers de la Croix Blanche, pour son traditionnel marché à la ferme, regroupant de nombreux producteurs locaux. Les Ruchers de la Croix Blanche La Croix Blanche Montacher-Villegardin

